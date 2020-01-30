На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають - кажани. Як саме - розповість Анна Філь.

На схилах згаслих вулканів росте "мадагаскарське золото" - кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку.

"Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих. Але тепер наше виробництво розширюється", - говорить Ніріна Малала Раванасоло, фермерка.

Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки й преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм - це п'ять з половиною тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом.

Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого, м'якого смаку.

"Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші й найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться", - говорить Жак Рамарла, власник компанії-виробника кави.

Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію. Зокрема й ту, над якою вже "попрацювали" кажани.

"Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався. Адже кавова культура вимагає професійного підходу", - говорить Патрік Рабарісон, фермер.

"Кавовий" ринок у світі наразі переповнений. Тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південносхідній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин-мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів.