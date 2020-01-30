Смертельный коронавирус: первый самолет с туристами вернулся в Украину [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в аэропорт "Борисполь" прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая через эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает Kyiv LIVE.
Самолет прилетел из города Санья, расположенный на острове Хайнань.
Сообщается, что далеко не все пассажиры использовали маски при прилете.
Кроме температурного скрининга, в аэропорту никаких мер не было.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone. Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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