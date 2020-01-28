Специально заражал людей коронавирусом: в Китае задержали пранкера [ Редактировать ]
В пригороде Пекина сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер. Об этом сообщает местная полиция, передает m24.ru.
Известно, что задержанный написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом.
Полицейские выяснили, что автором сообщения оказался 22-летний молодой человек, который здоров и не заражен новым вирусом. Во время дачи показаний, он заявил, что хотел устроить розыгрыш и поэтому распространил ложную информацию.
На данный момент правоохранители арестовали пранкера по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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