Собака спасла хозяйку от коронавируса [ Редактировать ]
В Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины. Об этом сообщает Dailymail.
Женщина рассказала об этом случае в соцсетях. Она планировала поехать в Ухань 13 января, но когда вернулась домой увидела жуткое зрелище. Кими осталась в комнате с чемоданом и паспортом. Собака решила испортить паспорт хозяйки и пожевала его.
"Я вернулась в комнату и увидела эту сцену!" - подписала фото с паспортом женщина.
После этого женщина узнала, что в городе Ухань произошла вспышка коронавируса, куда она собиралась отправиться. Прочитав новости, женщина выложила в сети новый пост – но уже с благодарностью к Кими за, возможно, спасенную жизнь.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Также из-за распространения коронавируса на территории Китая было принято решение о временном закрытии Шанхайского Динейденда.
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