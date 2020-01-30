Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Известно, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года.
"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - сообщили в ЕС.
Отмечается, что в течении переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.
Ранее мы писали о том, что Королева Великобритании утвердила Brexit. А также Евросоюз угрожал Великобритании санкциями.
Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что Евросоюз также подписал соглашение о выходе Великобритании.
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