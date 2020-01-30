Зоряні свідки. У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, зав'язалася суперечка - викликати для свідчень чиновників з команди президента чи ні. Кого хочуть допитати? І як спроба заробити на виданні книги підвела Джона Болтона? Дмитро Анопченко знає всі деталі.

У Сенаті - закулісна боротьба. Формально зараз стадія, коли і обвинувачі, і захист Трампа відповідають на питання. Ось тільки у кожну свою відповідь і ті й інші вкладають аргументи - чи варто викликати в Конгрес свідків у справі про імпічмент. Ось звинуваченню із зали передають питання, а чи можна в принципі винести вердикт, якщо не викликати колишнього помічника Трампа Джона Болтона і главу апарату Білого дому Міка Малвейні.

"Коротка відповідь - ні. Справедливого процесу не може бути без участі свідків. Якщо є питання про мотивацію президента, то необхідно викликати людину, яка з ним безпосередньо спілкувалася", - говорить Адам Шифф, представник обвинувачення.

Захист - проти. Запевняють - якщо почати допити свідків, процес затягнеться просто неймовірно.

"Я не вижу в агенствах именно этих слов, возьмем "Ройтерс" приглушите исходник обязательно. Я переконаний, що це забере доволі багато часу, тому що свідків чимало. Якщо ми почнемо всіх їх викликати, цей судовий процес триватиме місяцями", - говорить Джей Сек'юлоу, юридичний консультант Білого дому.

Захист Трампа і самого Джо Байдена загрожує викликати, і його сина, Хантера, і автора скарги на Трампа, з якого все почалося, хоче змусити заговорити і з'явитися в залі.

"Якщо ми запросимо всіх, кого хочемо, то залишимося тут надовго".

Якщо республіканці зможуть завадити допитам - то фінальне рішення, виправдання Трампа, вони зможуть винести на голосування хоч завтра. І поставити крапку у всій цій історії. Але шансів мало.

Однопартійцям Трампа може просто не вистачити голосів, щоб заблокувати виклик свідків. Тих хто не визначився і досі вагається - вистачає. І якщо хоча б 4 сенатори-республіканці проголосують "так", "свідки потрібні" - країну чекає не фінал, а нові довгі слухання.

Кого демократи хочуть бачити на допиті, так це колишнього помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. І не без підстав. Після звільнення він взяв паузу, не давав інтерв'ю, не з'являвся на публіці. Але виявилося - вирішив заробити. Уклав договір з великим книжковим видавництвом. І призначив гонорар - два мільйони доларів за книгу мемуарів, в яких розповість все про роботу з Дональдом Трампом. Книгу мають опублікувати якраз ближче до виборів і всі скандальні одкровення і сенсації Болтон намагається приберегти для неї. Ну хто буде мемуари читати, якщо він в телевізійних інтерв'ю або на допитах в Конгресі все заздалегідь розповість.

Але з видавництва стався витік. З'ясувалося, що в книзі є розділ про "українську історію". Де Болтон визнає - президент Трамп нібито відкритим текстом говорив йому: не буде розслідування по Байдену, не буде і військової допомоги Україні.

Для сенаторів немає кращого приводу викликати Болтона і спробувати отримати новий компромат на Трампа. Хоч і сам президент і офіс віце-президента слова колишнього чиновника спростували. "План А" - спробувати повістки для Болтона уникнути, не створювати зайвих приводів, які і без того шкодять президенту; просто винести виправдувальний вирок. Але якщо вже зовсім уникнути допитів республіканцям не вдасться, то помстяться, викличуть всіх, кого самі автори імпічменту, демократи, не хотіли б тут бачити. І сьогодні остаточно вирішиться - чекати нових сенсацій, чи у команди Трампа вистачить сил просто завтра добитися його виправдання.