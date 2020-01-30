У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали "сонячною черепицею" [ Редактировать ]
Надійна покрівля, яка ще й генерує електроенергію. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали "сонячною черепицею". Це покрівля, яка працює як сонячна батарея. Її розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія першою її використала. Чи вдалося завдяки експерименту зекономити на комірному - дізнавалася Світлана Шекера.
Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною.
"Не соглашаться с этим было бы глупо, да. Тем более, что прозвучала фраза, что это будет вообще экспериментальная солнечная черепица так называемая, впервые в Украине", - говорить Микола Сікаленко, сільський голова Циркунів.
Так на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює як сонячна батарея. Енергію сонця - спрямовує ось у такий інвертор.
"Передает полностью свою энергию, останавливает счетчик, скажем так, и та электроэнергия поступает уже во всю систему амбулатории. Сегодня сейчас, насколько мы понимаем, где-то около 6,5 киловатт. Этого полностью хватает для потребления всего здания этой амбулатории", - говорить Ігор Кузьменко, директор комунального підприємства Циркунівської сільської ради.
Ця сонячна черепиця - українське ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река.
"Данное изобретение заключается в использовании солнечных плиток в роли кровельного покрытия. Специальный алюминиевый профиль, это нам позволяет реализовать, соединяя солнечные панели в единое солнечное покрытие", - говорить Павло Река, винахідник.
В амбулаторії кажуть - покрівля надійна, не протікає. І показують електроприлади, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці.
"Два сухожарових шкафа, які можемо стерилізувать 2 раза в день. Почти шо безкоштовно в связі з новими технологіями. Бойлер, який обезпєчує нас теплою водою, стомат установка і наші комп'ютери. І світло", - говорить Валентина Курець, в. о. завідувачки амбулаторії села Руські Тишки.
Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії.
За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже: якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кіловат-годин електроенергії.
"Станция 10-15 киловатт позволяет и себя обеспечивать, и продавать по зеленому тарифу", - говорить Павло Река, винахідник.
Розробник запевняє: українська черепиця удвічі дешевша за європейські аналоги сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували: за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже сто тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою й увечері.
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