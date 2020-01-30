Законопроект про працю недосконалий та повинен бути узгоджений з новими лідерами профспілок

Законопроект про працю недосконалий, але прогнозований. На цьому наголосили колишні народні обранці. За їхніми словами, документ очікуваний тому, що чинний трудовий кодекс не змінювали вже майже 50 років