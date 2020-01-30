У Стокгольмі з художньої галереї викрали скульптури Далі [ Редактировать ]
У Стокгольмі з художньої галереї викрали скульптури Далі. Злодії розбили вікно, пробралися в приміщення і винесли десяток бронзових витворів епатажного іспанця.
Загальна вартість викраденого - приблизно 400 тисяч доларів. Грабіжників було щонайменше двоє, їх розшукують. Виставка, присвячена творчості видатного сюрреаліста, відкрилася 18 січня.
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