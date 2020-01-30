С пятницы, 31 января, в Ужгороде на две недели закрывают школы из-за карантина. Об этом сообщается на странице Ужгородского городского совета в соцсети.

"Приостановлены также занятия во всех внешкольных учреждениях: музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия. Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, что среди заболевших 804 детей до 17 лет, но среди взрослых заболеваемость выросла несущественно.

"Заболеваемость детей школьного возраста возросла в 1,8 раза: с 287 случаев за предыдущую неделю до 541 случая на этой неделе. Как сообщила начальник управления образования Ужгородского городского совета Наталья Мухомедьянова, по данным мониторинга на 30 января в школьных заведениях отсутствуют 3537 детей (20,7%)", - говорится в сообщении.