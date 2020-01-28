В Украине массово закрывают школы из-за вспышки вируса [ Редактировать ]
В Украине в восьми областях начали массово закрывать школы из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает "Громадське".
В Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области закрыли все школы.
На карантин закрыли 9 школ в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.
В Донецкой области закрыли 59 школ, а 9 частично приостановили работу. В Волынской области 7 школ остановили обучение, в Сумской - 15, в Винницкой - 13, в Ровенской 39.
Ранее мы писали о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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