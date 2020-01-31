Коронавірус в Китаї ВООЗ визнала міжнародною загрозою [ Редактировать ]
У Китаї число загиблих від коронавірусу сягнуло 213 осіб. Усього заражених - майже 10 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я стрімке розповсюдження коронавірусу нового типу визнала міжнародною надзвичайною ситуацією.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус наголосив: недуга пошириться в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Разом із тим зазначив, що підстав для обмеження подорожей чи міжнародної торгівлі - немає.
В Україні випадків захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано.
"Я заявляю про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я через глобальний спалах коронавірусу у світі. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява - не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВООЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію", - наголошує Тедрос Аданом Гебреєсус, очільник ВООЗ.
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