В "Укроборонпромі" випробували на міцність корпуси БТР [ Редактировать ]
"Укроборонпром" відзвітував про успішні випробування БТРів, у корпусах яких знайшли тріщини. Панцирник обстріляли бронебійно-запальними кулями. Всі типи з'єднань - витримали.
У відомстві зазначають: бойові машини відповідають всім технологічним вимогам щодо стійкості.
Нагадаємо, 24 січня комісія Міноборони знайшла тріщини в трьох корпусах. Однак постачальник назвав їх "невід'ємною частиною циклу виробництва".
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