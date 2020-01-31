Вспышка эпидемии вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-n-CoV, стремительно распространяется. Паника набирает обороты. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

И пока в мире изучают новый коронавирус и пытаются определиться с механизмом лечения - на постсоветском пространстве эпидемический "хайп" используется довольно цинично.

СМИ России сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ""Арбидол" как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". Федеральная антимонопольная служба России уже расследует эти случаи недобросовестной рекламы.

Тема актуальна и для Украины - тот же Ингавирин свободно продается на территории нашего государства.

В самой Украине тоже проявилось желание подзаработать на панике. В СМИ появились материалы о якобы эффективности некоторых препаратов. В частности, активно внедряется мысль о том, что для защиты от нового коронавируса "стоит использовать Амизон".

. При этом подобные тексты нередко подписываются даже не врачами. Например, на сайте "Главком" - Амизон навязчиво советует политический обозреватель Кирилл Сазонов.

Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-n-CoV. По словам Председателя Союза Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с крайней осторожностью. Говорить о даже теоретической эффективности препаратов Арбидол, Амизон и Ингавирин против 2019-nCoV - безответственно, так как речь идет об абсолютно неизученном виде коронавируса.

Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обращается к производителям фармпрепаратов, а также к СМИ - не распространять недостоверную информацию. Она опасна для людей. Те, кто отреагирует на рекламу, начнут употреблять препараты, которые с большой долей вероятности окажутся неэффективными, тем самым потеряют время и болезнь усугубится.

Опасность и в том, что основной механизм действия большинства активно рекламируемых препаратов, базируется на мощном продуцировании внутреннего интерферона, то есть "работы" с иммунитетом. Мы неоднократно поднимали этот вопрос - иммунологи и инфекционисты однозначно считают, что вмешиваться в работу иммунитета людей, тем более, когда речь идет о детях - недопустимо! Поэтому Антимонопольному комитету Украины следует реагировать на случаи появления таких рекламных материалов. А пациентам в эпидемический сезон - будь то грипп или коронавирус - рекомендуем не заниматься самолечением, а прислушиваться к рекомендациям лечащего врача в каждом конкретном случае", - подчеркивает Владислав Онищенко.