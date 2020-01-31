Черкаські ліси атакують браконьєри. Єгері та лісівники тільки і встигають знімати капкани, петлі та знищувати мисливські вежі. Лише за минулий рік лісова охорона затримала півтори сотні браконьєрів, але ті, заплативши копійчані штрафи, знову взялися за незаконний промисел. Тему продовжить Станіслав Кухарчук

Плямисті олені, кабани, косулі - це живе розмаїття черкаських просторів прихованою камерою відзняли лісівники. Минулого тижня єгерям вдалося заскочити на гарячому одного з тих, хто безжалісно нищить цю красу. За допомогою мисливських петель чоловік уполював двох косуль - самця і вагітну самку.

Таких браконьєрів у черкаських лісах безліч, розповідають екологи. Як доказ, цілий арсенал вилучених у них знарядь. Найжорстокіші - це петлі та капкани.

Екологи переконують, полюють браконьєри аж ніяк не від скрути. М'ясо диких тварин цінується у гурманів, тож його зазвичай збувають у ресторани.

"Як такої цінової політики немає, це вся політика є на темному ринку, фактично ми всі знаємо ціни наприклад на звичайне м'ясо. На таке м'ясо, звичайно ціна буде набагато більше", - говорить Олександр Позняков, заступник керівника екологічної інспекції центрального регіону.

Для лісової фауни браконьєри справжня пошесть. На цій галявині лісівники на початку зими висипали кукурудзу, аби підгодовувати диких кабанів. Та місцину облюбували не тільки звірі за 50 метрів від годівниці нещодавно з'явилась браконьєрська стрілецька вежа. Під час чергового обходу лісівники її знищують.

Лише за минулий рік лісівникам та екологам вдалось затримати понад півтори сотні браконьєрів. Щоправда після сплати штрафу і відшкодування збитків вони знову повертаються до незаконного промислу. Кримінальної відповідальності за це в Україні не передбачено.

"В основному за такі порушення передбачена адмінвідповідальність. Поки, що збитки за незаконне добування тварини не такі високі щоб притягнути до кримінальної відповідальності адмінштраф від 1020 до 2040 гривень", - говорить Володимир Рибалка, головний мисливствознавець черкаського лісомисливського управління.

Екологи впевнені, виправити ситуацію можуть лише жорсткі зміни в екологічному законодавстві. Наразі усі пропозиції ще обговорюють перед поданням до Верховної Ради.