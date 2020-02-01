Масовий протест у Дніпрі. Жителі однієї з об'єднаних громад вимагали не змінювати меж ОТГ. Кажуть - їх хочуть приєднати до Павлограда. Люди переконані - після цього їхнє життя погіршиться. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Робочий день чиновників Дніпропетровської обласної держадміністрації розпочався гучно. Під вікнами мітингували обурені жителі Троїцької ОТГ.

У 2017 році люди створили Троїцьку об'єднану територіальну громаду. До неї увійшли 5 сіл. Зараз, зізнаються мітингарі, села не впізнати. Ремонтуються дороги, парки, дитячі садки та школи. Створені пожежна частина й територіальний центр.

"Відремонтували 2 дитсадка, школу, є проект на ремонтування середньої школи, капітальний ремонт школи є. Ведеться благоустрій, парки відновлюються, будуються нові парки. У нашій школі діти харчуються безкоштовно", - зазначив Володимир Чорноморець, депутат Троїцької ОТГ.

"Ми побачили, що ми можемо існувати самі, ми можемо виконувати свої функції самі. Нас зараз хочуть приєднати до Павлограда. Як приєднають до Павлогарда - село вмре, його забудуть зовсім", - переконана Ганна Білак, жителька Троїцької ОТГ.

За три роки децентралізації громада поліпшила своє фінансове становище. Бюджет Троїцької ОТГ зріс на 40 відсотків. А тепер, кажуть люди, на ці гроші накинули оком чиновники.

"2018 рік нас було вилучення 68 млн, на сьогоднішній день 103 млн. Я вважаю - це робиться для того, щоб забрати гаманець нашої громади. Більше ні для чого. Інфраструктура вся ляже. Дитячі садки, школи, - воно все загине", - наголосив Анатолій Борисов, депутат Троїцької ОТГ.

Троїцька громада заручилася підтримкою політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". За словами лідера Дніпропетровського обласного осередку Марії Пустової, політсила захищатиме права людей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать в Верховной раде тот закон, который сегодня хотят вынести о децентрализации власти. Этот законопроект нарушает Конституцию Украины. В Днепропетровской области хотят организовать 5 округов. И присоединить все ОТГ к этим округам, - то есть, к большим городам. Это не правильно! Потому что область большая, населенные пункты большие. И, конечно, те объединенные округа не будут учитывать тех интересов простого человека, который проживает в глубинке, в селе или в не большом городке", - наголосила Марія Пустова, лідер Дніпропетровської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Мітингарі написали звернення до губернатора Дніпропетровщини з вимогою не змінювати меж громади і не приєднувати Троїцьку ОТГ до Павлограда. Якщо їх тут не почують, люди готові вийти на мітинг уже до Верховної Ради.