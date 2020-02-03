Голливудская актриса украинскими корнями Милла Йовович родила третьего ребенка. Об этом рассказала ее старшая дочь Эва Габо Андерсен на своей странице в Instagram.

Новорожденную малышку назвали Озиан.

Это уже третий ребенок в семье Йовович и 44-летнего режиссера Пола Андерсона. Так, вместе они уже воспитывает двух дочерей - двенадцатилетнюю Эву и четырехлетнюю Дашиэл.

В начале января папарацци сняли беременную Йовович во время прогулки, и даже фанаты с трудом ее узнали. У актрисы были сильные отеки и просто огромный живот.​

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