Милла Йовович родила третьего ребенка (фото) [ Редактировать ]
Голливудская актриса украинскими корнями Милла Йовович родила третьего ребенка. Об этом рассказала ее старшая дочь Эва Габо Андерсен на своей странице в Instagram.
Новорожденную малышку назвали Озиан.
Это уже третий ребенок в семье Йовович и 44-летнего режиссера Пола Андерсона. Так, вместе они уже воспитывает двух дочерей - двенадцатилетнюю Эву и четырехлетнюю Дашиэл.
В начале января папарацци сняли беременную Йовович во время прогулки, и даже фанаты с трудом ее узнали. У актрисы были сильные отеки и просто огромный живот.
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