В Чехии найдена самая давняя в истории человечества деревянная постройка. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты изучили скважину, обнаруженную в 2018 году возле чешского города Остров. Ее нашли во время строительства автомагистрали.

Постройка представляет собой нечто вроде наземной части колодца. Она сделана из дубовых стволов, вертикально поставленных в углах. Между ними установлены плоские доски.

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Постройка достигает 140 сантиметров в высоту и уходит на уровень грунтовых вод. Она имеет практически идеальную квадратную форму.

Исследование показало, что стволы деревьев для ее строительства были срублены между 5255 и 5256 годами до нашей эры. Керамические фрагменты, обнаруженные внутри колодца, датированы ранним неолитом - более 8200 лет назад.

На поверхности древесины обнаружены следы каменных инструментов, применявшихся в бронзовый и железный века. Ранее ученые считали, что древние люди не умели обрабатывать дерево с такой точностью.

Ранее мы писали о том, что на севере Израиля раскопали город, которому около семи тысяч лет.