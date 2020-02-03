Причин для паники нет - глава ВОЗ о коронавирусе [ Редактировать ]
В связи с распространение смертельного корнонавируса по миру, который лишил жизни уже более 300 человек глава Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус призвал общество не паниковать, передает "Интерфакс".
Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего. Сейчас нет причин для паники, - добавил глава ВОЗ.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания) и принимать эффективные меры.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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