Верховна Рада, після двотижневої перерви, продовжила роботу. Сьогодні нардепи відкрили третю сесію. В п'ятницю депутати планують заслухати звіт прем'єра з приводу тарифів. А до цього в планах "слуг народу" низка гучних законопроектів. Більше подробиць розповість Богдан Вербицький.

Сесія нова, однак виклики перед народними депутатами старі. І хоча сьогодні нардепи тільки планували робочий тиждень, вже зрозуміло, без баталій не обійдеться. Адже спірних питань надто багато.

"Це і резонансні закони, які стосуються обігу земель сільськогосподарського призначення, зміни до медійного законодавства, зокрема закон про дезінформацію. Безпековий блок питань, особливо питання, які стосуються місцевих виборів, особливо на окупованих територій", - говорить Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради.

Ще одне гостре питання - тарифи. А точніше, ціна. Її обговорюють всюди, навіть в офісі президента. Минулого тижня, прем'єр-міністр - Олексій Гончарук, звітував перед президентом Зеленським.

"Тепер, я думаю, логічно, щоб відзвітував і Верховній Раді. Тому, ми запрошуємо прем'єр-міністра. Це зрозуміло, що і весь склад міністрів візьме участь у засіданні, згідно з регламентом. Важливо послухати. І де є реальне зниження тарифів, тому що воно реально є. І де є різні незрозумілі ситуації", - говорить Олександр Корнієнко, заступник голови фракції "Слуга Народу".

Заслухати Гончарука планують у п'ятницю. Запитають у прем'єра і про економіку. Адже, промисловість в країні, м'яко кажучи, "не на підйомі", дорікають в опозиції.

"Цифри катастрофічні. Мінус 5-6 відсотків падіння промислового виробництва кожен місяць. Це і відповідно падіння на один відсоток ВВП. А ці цифри що означають? Це робочі місця, це надходження в бюджет, які вже провалені по січню", - говорить Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Втім, топ-новина, яку обгорювали і до засідання, і в кулуарах тарифний скандал в "Слузі народу". Нардеп з "монобільшості" Євген Брагар припустив, що рахунки за комуналку пенсіонери можуть сплачувати продавши майно чи собаку. Вислів здійняв справжню "бурю" в суспільстві. У фракції, за слова колеги - перепросили.

"Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів. Щоб… ми іноді більш м'яко кажучі, зважено ставилися до того, що ми говоримо. Не лише під час ефірів, але й під час нашої роботи і спілкування з людьми. Іноді складається враження, що, коли людина потрапляє до Верховної Ради України, тут якийсь клімат інший. Якийсь вакуум. І люди починають жити в інший реальності", - вважає Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Завтра депутати планують взятися за "скорочення". Хочуть зменшити кількість законотворців. Уже наступного скликання їх може стати 300. І обиратимуть нардепів Виключно за пропорційною системою. Втім, спочатку за це теж треба проголосувати.