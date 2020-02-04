Мону Лізу із кубиків Рубика пустять з аукціону [ Редактировать ]
У Парижі виставили на аукціон Мону Лізу. Та не оригінал, а панно, зроблене з панелей кубика Рубика. Робота французького стритарт художника Інвадера містить 330 блоків відомої головоломки.
Щоправда, славнозвісна Усмішка Джоконди не така рівна, як на полотні Да Вінчі і кольори значно яскравіші. Але культове обличчя цілком упізнаване. За цей лот організатори сподіваються вторгувати щонайменше 150 тисяч євро.
"Вам не обов'язково розумітися на мистецтві, щоб упізнати Монну Лізу. Тут автор пов'язує субкультуру з мистецтвом класичного живопису. Оригінал та ця робота французького художника - є свідченнями своєї епохи. Маю сказати, що Інвадер - продовжує у тому ж дусі", - говорить Арнауд Олівекус, директор аукціонного дому.
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