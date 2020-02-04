У Дніпрі автомобіль підрізав маршрутку [ Редактировать ]
Четверо пасажирів маршрутки шпиталізовано в результаті ДТП у Дніпрі. На камерах спостереження зафіксовано, як маршрутне таксі підрізав автомобіль Renault.
Після удару водій мікроавтобуса не зміг впоратися з кермуванням та врізався у стовп. Жертв вдалося уникнути, зараз усі обставини аварії вивчає поліція.
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