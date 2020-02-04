Четверо пасажирів маршрутки шпиталізовано в результаті ДТП у Дніпрі. На камерах спостереження зафіксовано, як маршрутне таксі підрізав автомобіль Renault.

Після удару водій мікроавтобуса не зміг впоратися з кермуванням та врізався у стовп. Жертв вдалося уникнути, зараз усі обставини аварії вивчає поліція.