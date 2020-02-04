В Китае у младенца зафиксировали коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в провинции Китая Гуйчжоу зафиксировали случай заражения новым смертельным коронавирусом у одномесячного ребенка. Об этом сообщает Newsweek.
Сообщается, что ребенок был помещен в изолятор в больнице Гуйчжоу. На данный момент девочка находится в стабильном состоянии.
По сообщению местных властей ребенок прибыл в Гуйчжоу с другой провинции, однако с какой именно пока не известно.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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