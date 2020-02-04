В понедельник, 3 февраля, в провинции Китая Гуйчжоу зафиксировали случай заражения новым смертельным коронавирусом у одномесячного ребенка. Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что ребенок был помещен в изолятор в больнице Гуйчжоу. На данный момент девочка находится в стабильном состоянии.

По сообщению местных властей ребенок прибыл в Гуйчжоу с другой провинции, однако с какой именно пока не известно.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.