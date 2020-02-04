Депутатов в Раде станет 300: парламент поддержал законопроект [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, на заседании Верховной Рады Украины депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает сокращение народных избранников с 450 человек до 300. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".
Известно, что за соответствующее решение проголосовали 236 депутатов.
Что меняет законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине?
- Депутатов Украины будет не 450, а 300.
- Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
- Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
- Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71
Раньше сообщалось о том, что Рада назначила нового министра развития территорий и общин. А также напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".
по теме
Кто заменит Бабак на посту: Гончарук внес кандидатуру
Гончарук внес в Верховную Раду Украины кандидатуру на пост нового министра развития общин и территорий
Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет - Зеленский
Зеленский выступил с заявлением о рынке земли
Парламент уволил Алену Бабак с должности министра
Верховная Рада Украины поддержала увольнение министра Бабак
Сколько получила пресс-секретарь Зеленского за 2019 год
Сколько получила Мендель с июня по декабрь 2019 года
В Украине выросли продажи новых автомобилей
В январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35%