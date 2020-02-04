Во вторник, 4 февраля, на заседании Верховной Рады Украины депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает сокращение народных избранников с 450 человек до 300. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".

Известно, что за соответствующее решение проголосовали 236 депутатов.

Что меняет законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине?

Депутатов Украины будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71

Раньше сообщалось о том, что Рада назначила нового министра развития территорий и общин. А также напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".