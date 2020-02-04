"Джеймс Бонд": Поплавский показал зажигательные танцы в TikTok [ Редактировать ]
Поющий ректор Михаил Поплавский шокировал своих поклонников. Так, артист зарегистрировался в приложении TikTok и показал первое видео, которое необычайно понравилось публике. В своем Instagram он разместил ссылку на профиль.
"Залетаю в TikTok. Подписывайтесь! Ссылка в шапке профиля!", - написал в описании к публикации певец.
Отметим, что на видео Поплавский танцует вместе со студентами.
@poplavskiy.michail
Із студентами на хайпі🤘🏼 #топ #тік #poplavskiy #тренд #втренде♬ оригінальний звук - poplavskiy.michail
Фанатам очень понравилась идея артиста снимать такие ролики. Они его поддержали, сделали множество комплиментов и пожелали успеха.
"Ура", "Пушка", "Вы непревзойденный", "Джеймс Бонд", "Удачи!", - написали восхищенные юзеры социальной сети.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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