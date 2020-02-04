Мила Йовович показала новорожденную дочь [ Редактировать ]
Звезда шоу-бизнеса, голливудская актриса Мила Йовович родила третьего ребенка. Буквально через день знаменитость решила показать миру свое чадо и выставила много фотографий, где хорошо видно лицо дочери. Соответствующие снимки появились в Instagram Йовович.
"Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ее маленькие ручки трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что она есть и полностью одержимы ею!
Я, очевидно, опубликую больше фотографий позже, но мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я посылаю вам много любви из облака, на котором я летаю", - написала воодушевленная звездная мамочка.
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