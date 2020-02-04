Звезда шоу-бизнеса, голливудская актриса Мила Йовович родила третьего ребенка. Буквально через день знаменитость решила показать миру свое чадо и выставила много фотографий, где хорошо видно лицо дочери. Соответствующие снимки появились в Instagram Йовович.

"Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ее маленькие ручки трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что она есть и полностью одержимы ею!

Я, очевидно, опубликую больше фотографий позже, но мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я посылаю вам много любви из облака, на котором я летаю", - написала воодушевленная звездная мамочка.

Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.

Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.