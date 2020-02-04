Масовий удар Туреччини по Сирії: загинули військові [ Редактировать ]
76 військових армії Асада загинули внаслідок масованого удару Туреччини по Сирії.
Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Анкара атакувала Сирію у відповідь на учорашній артилерійський обстріл турецьких підрозділів у сирійському Ідлібі асадівськими військами, що призвело до загибелі шістьох турецьких військовослужбовців.
по теме
У сирійській провінції Ідліб загинули 11 мирних жителів
Про це повідомляє видання Анадолу. Бомбардуванню піддалися переважно зони деескалації конфлікту. Наразі загони сил цивільної оборони розбирають завали зруйнованих будівель
Армія Туреччини перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб
Армія Туреччини перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції
Десятки тисяч жителів Сирії змужені рятуватись від обстрілів
За останню добу майже сорок тисяч мирних жителів вимушено покинули провінцію Ідліб, що на північному заході Сирії. Про це повідомляє турецьке інформагенство Анадолу
Реджеп Ердоган відправив турецькі війська до Лівії
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що направив війська до Лівії, після того як про це попросило керівництво північноафриканської країни
У Сирії від обстрілів загинули шестеро турецьких військових
У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло п'ять військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один з важкопоранених при обстрілі. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб