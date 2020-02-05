Министерство культуры, возглавляемое душителем СМИ Бородянским, отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник легендарному советскому военачальнику Георгию Жукову в Харькове.

А в Одессе ура-патриоты демонтировали последний барельеф маршалу Жукову. Последний, потому что 31 октября 2019 года националисты демонтировали памятный знак Маршалу Победы, установленный на улице Канатной, причем сделано это было с одобрения власти. "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже заявляла, что в Одессе "именно назначенные Зеленским, подчиненные ему и выполняющие его распоряжения люди уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили".

Теперь в Украине в честь Георгия Жукова запрещено называть улицы и проспекты.

А вот в честь пособников нацистов можно. Во Львове улица названа именем инициатора формирования дивизии СС "Галичина" Владимира Кубиевича. И это не первый случай открытой героизации украинцев, служивших в войсках СС. Достаточно вспомнить мемориальную доску в Калуше гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву, многочисленные акции националистов, прославляющие Бандеру и Шухевича.

Власть и радикалы действуют сообща, уничтожая священную для украинцев память о Великой Отечественной войне, о героизме тех, кто освободил не только Украину, но и всю Европу от коричневой чумы.

И это неудивительно. Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" так активно используется националистами и идейно связанными с ними чиновниками в своих интересах, что даже его название недалекие исполнители сократили до весьма красноречивого - "закон о декоммунизации".

Впрочем, чего ждать от государства, президент которого на международном уровне заявляет: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста"?

Уверены: такая позорная позиция украинской власти и президента, направленная на заигрывание с фашиствующими радикалами, вызвала не только возмущение у большинства украинских граждан, но и осуждение мирового сообщества.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"