Самый красивый мужчина в мире: кто стал победителем [ Редактировать ]
Выбран самый красивый мужчина в мире. Им стал актер Роберт Паттинсон. Победителя выбирали на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Об этом сообщает The Sun.
По формуле золотого сечения, лицо звезды идеально на 92,15%.
На втором месте оказался актер Генри Кавилл с показателем в 91,64%, а на третьем - Брэдли Купер с 91 процентом "идеальности".
В топ-10 также попали:
- Брэд Питт,
- Джордж Клуни,
- Дэвид Бекхэм,
- Идрис Эльба,
- Хью Джекмен,
- Канье Уэст
- Райан Гослинг.
Сообщается, что для составления рейтинга использовались новейшие компьютерные методы картографирования.
Ранее мы писали о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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