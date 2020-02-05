Выбран самый красивый мужчина в мире. Им стал актер Роберт Паттинсон. Победителя выбирали на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Об этом сообщает The Sun.

По формуле золотого сечения, лицо звезды идеально на 92,15%.

На втором месте оказался актер Генри Кавилл с показателем в 91,64%, а на третьем - Брэдли Купер с 91 процентом "идеальности".

В топ-10 также попали:

Брэд Питт,

Джордж Клуни,

Дэвид Бекхэм,

Идрис Эльба,

Хью Джекмен,

Канье Уэст

Райан Гослинг.

Сообщается, что для составления рейтинга использовались новейшие компьютерные методы картографирования.

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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.