Масштабна ДТП у Бельгії: постраждали півсотні людей [ Редактировать ]
Щонайменше один загиблий і півсотні травмованих у результаті масштабної аварії у Бельгії.
У тунелі Беверен поблизу Антверпена зіткнулися два автобуси, вантажівка та легкова автівка, її водій загинув на місці. Причини аварії поки що невідомі. Усіх постраждалих доправили до різних шпиталів, четверо людей у тяжкому стані.
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