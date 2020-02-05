Нова Зеландія потерпає від масштабних повенів. Дощить на архіпелазі вже четвертий день поспіль. Найбільше затопило популярний серед туристів Південний острів.

Там у деяких регіонах випало більше метра опадів. Річки залили дороги, зруйнували мости та спричинили зсуви ґрунту. Відрізаними від цивілізації залишилися сотні людей. Їх вивозять гелікоптерами, тим, кого евакуювати не вдається, скидають воду та харчі. У регіоні оголосили надзвичайний стан, мешканців низинних територій закликали тимчасово покинути свої домівки. За прогнозами синоптиків, рівень води спаде лише за кілька днів.

"Рівень води перевищує допустиму норму в десятки разів. Наша система протипаводкових бар'єрів - не здатна з цим упоратися. Тому ми розпочали евакуацію у деяких регіонах. У місцях, де не так затоплено - допомагаємо людям вивозити речі та надаємо їм тимчасові прихистки. Ми сподіваємося на краще і молимося, щоб вода відступила якомога швидше", - говорить Іан Девідсон, працівник служби з надзвичайних ситуацій.