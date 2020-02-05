Популярный музыкант Александр Положинский решил уйти из групп "Тартак" и "Бувье". Об этом он сообщил в видеообращении на своей Facebook странице.

"Я решил прекратит участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с "Тартаком" и с "Бувье". Не знаю, что там с Оливье - там все равно ничего не происходит", - сказал Александр.

Также он рассказал, что группа "Тартак" была прекрасным моментом в его жизни. Положинский попросил не задавать ему никаких публичных и частных вопросов.

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу", - сказал он.

Причины ухода из групп он не сообщил, а также он решил на делиться своими планами на будущее.

"Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит", - сказал он.

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