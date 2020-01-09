У Джастина Бибера обнаружили страшную болезнь [ Редактировать ]
Легендарному певцу Джастину Биберу поставили жуткий диагноз. У него обнаружили болезнь Лайма. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Многие люди говорили, что Джастин Бибер плохо выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - написал артист.
Ранее, фанаты стали замечать странное поведение певца. Он был в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности.
Болезнь Лайма - передается через укус клещей. Она проявляется поражением кожи, высокой температурой, ознобом, лихорадкой и болями в суставах.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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