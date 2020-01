Популярный британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о своей болезни Паркинсона. Об этом он поделился на телепередаче Good Morning America.

Жена известного певца рассказала, что эта болезнь не является смертным приговором.

"Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", - объяснила она.

"Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания" , - поделился музыкант.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY