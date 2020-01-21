"У меня закончились оправдания": Оззи Осборн признался о жутком недуге [ Редактировать ]
Популярный британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о своей болезни Паркинсона. Об этом он поделился на телепередаче Good Morning America.
Жена известного певца рассказала, что эта болезнь не является смертным приговором.
"Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", - объяснила она.
"Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания" , - поделился музыкант.
.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY— Good Morning America (@GMA) 21 января 2020 г.
Мы писали о том, что у Джастина Бибера обнаружили страшную болезнь. Ранее, фанаты стали замечать странное поведение певца. Он был в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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