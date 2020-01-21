Популярный британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о своей болезни Паркинсона. Об этом он поделился на телепередаче Good Morning America.

Жена известного певца рассказала, что эта болезнь не является смертным приговором.

"Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо", - объяснила она.

"Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания" , - поделился музыкант.

Мы писали о том, что у Джастина Бибера обнаружили страшную болезнь. Ранее, фанаты стали замечать странное поведение певца. Он был в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.

Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.