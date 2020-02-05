Держбюро розслідувань зацікавилось Артемом Ситником [ Редактировать ]
І сьогодні стало відомо, що Артемом Ситником зацікавилось ДБР. Там повідомили, що відкрили кримінальне провадження за заявою нардепа Олександра Дубінського.
Перевірять можливе зловживання директором НАБУ службовим становищем.
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