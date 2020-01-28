Во Львове во время конфликта между двумя парнями, один получил ножевой удар в грудь.Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Известно, что инцидент произошел 27 января в центре города.

Поступила информация о том, что неизвестный мужчина ударил ножом прохожего и скрылся. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и патрульные. За считанные минуты правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления, - говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемым оказался 44-летний львовянин, а пострадавшим - 37-летний житель Львова.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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