Жестокий конфликт во Львове: парню воткнули нож в грудь [ Редактировать ]
Во Львове во время конфликта между двумя парнями, один получил ножевой удар в грудь.Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
Известно, что инцидент произошел 27 января в центре города.
Поступила информация о том, что неизвестный мужчина ударил ножом прохожего и скрылся. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и патрульные. За считанные минуты правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления, - говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемым оказался 44-летний львовянин, а пострадавшим - 37-летний житель Львова.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Раньше сообщалось о том, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Днепре нашли тело мужчины в крови.
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