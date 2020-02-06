В Киеве мужчина устроил жуткую погоню со стрельбой (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Киеве мужчина устроил жуткую погоню по городу. Об этом сообщает "Информатор".
Водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester во время погони объехали левый берег от "Бориспольской" до Южного моста. На улице Гмыри мужчина не сумел справиться с управлением и вылетел на обочину.
После того, как они вылетели на обочину, мужчины пытались скрыться с места преступления. Одного из них полиция задержала, а второй смог сбежать через дворы. Жители соседних домов рассказали, что слышали выстрелы. Мужчина стрелял в воздух.
В полиции рассказали, что в результате никто не пострадал. Также, во время погони Subaru врезался в автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и хотел врезаться в еще одну машину.
По предварительным данным водитель автомобиля был пьян. На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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