Зеленский назначил нового губернатора Львовской области [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Львовскую область представил нового главу ОГА Максима Козицкого. Об этом пишет "Твоє Місто".
Во время посещения шахты Межиричанская в городе Червоноград Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ.
После этого президент поднял вопрос задолженности по зарплатам шахтерам.
Козицкий руководил энергетической компанией "Эко-Оптима", которая работает в сфере зеленой энергетики. Также Козицкий занимается строительством солнечных электростанций во Львовской и Ивано-Франковской областях.
В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от "Самопомощи", однако не прошел. Был членом партии "Фронт змин".
В декларации за 2018 год задекларировал около 1 432 000 гривен дохода.
Козицкий владеет двумя квартирами во Львове, парковочным помещением и автомобилем Volkswagen Touareg. Жена ездит на Mazda CX-5.
На счетах Козицкого хранятся €48 000, $83 500 и 350 000 гривен.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".
Ранее в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию.
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