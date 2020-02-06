В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Львовскую область представил нового главу ОГА Максима Козицкого. Об этом пишет "Твоє Місто".

Во время посещения шахты Межиричанская в городе Червоноград Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ.

После этого президент поднял вопрос задолженности по зарплатам шахтерам.

Козицкий руководил энергетической компанией "Эко-Оптима", которая работает в сфере зеленой энергетики. Также Козицкий занимается строительством солнечных электростанций во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от "Самопомощи", однако не прошел. Был членом партии "Фронт змин".

В декларации за 2018 год задекларировал около 1 432 000 гривен дохода.

Козицкий владеет двумя квартирами во Львове, парковочным помещением и автомобилем Volkswagen Touareg. Жена ездит на Mazda CX-5.

На счетах Козицкого хранятся €48 000, $83 500 и 350 000 гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".

Ранее в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию.