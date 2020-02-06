Десятки туш мертвий свиней викинули невідомі у лісі поблизу Львова. Тіла тварин виявили випадкові перехожі.

Від чого загинула худоба, чи були свині носіями небезпечних захворювань, та що загрожує жителям навколишніх сіл, - з'ясовувала Христина Гашенко.

Село Вороців. Львів'янин Сергій Кенін показує знайдені у лісі туші свиней:

"Оце ми йдемо, ось - три кроки, я вже бачу яму і свиней".

На мертвих свиней у яру Сергій натрапив випадково. Із друзями гуляли лісом, - розповідає чоловік.

"Не приємно. Воно зараз почне смердіти і отруювати навколишнє середовище", - зазначив Сергій Кенін, житель Львова.

Десятки туш тварин невідомі викинули на околиці лісу. Хто привіз їх сюди - жителі села не чули і не бачили. До найближчих будинків кількасот метрів.

"Немає ніякого смороду, тому що то зима. Якби літо було - то ще вітер туди", - говорять Ольга та Василь Любінські, жителі с. Вороців.

Місцеві жителі занепокоєні тим, що ці туші можуть бути інфіковані і становити загрозу для довкілля.

"Сибірка є небезпечною для здоров'я людини, це є смертельна небезпека. Якщо брати африканську хворобу свиней - це є небезпека для свиней, це є матеріальні збитки господарські, величезні збитки для людей", - наголосив Євген Баркит, начальник Головного управління "Держпродспоживслужби" у Львівській області.

Працівники "Держпродспоживслужби" зібрали проби із тіл та провели лабораторні дослідження. Результати - негативні: свині не заражені небезпечними хворобами. У сільраді впевнені: тварин викинули жителі із сусідніх сіл. Мовляв, місцеві їх не розводять. У селі встановлені камери спостереження - і на жодному записі немає автівок, які б могли везти таку кількість свиней.

"Отой керунок з Вороцова якраз іде на край ліса. Оті свині були викинуті і мертві якраз з краю ліса, десь тут 120 метрів. От, бачите, камера проглядує: звідти вони везли - з Солуків. Тобто, з траси Львів - Краківець", - говорить Ірина Перун, голова Вороцівської сільради.

Хто викинув свиней - тепер з'ясовують правоохоронці.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група, спільно з екологами. Зараз правоохоронці вживають всіх заходів аби встановити особи зловмисників, причетних до скоєння цього правопорушення", - повідомила Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНПУ у Львівській області.

Допоки правоохоронці шукають винних - туші утилізували на костомельному заводі. Територію обробили спецзасобами. Тепер гуляти у лісі безпечно, запевнили у "Держпродспоживслужбі".