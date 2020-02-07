Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Зе-команда не намерена работать над восстановлением единства страны, над возвращением в Украину Крыма и Донбасса. Об этом свидетельствует позиция постоянного представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича. Вслед за своими националистическими предшественниками этот чиновник заявил, что водная блокада Крыма будет продолжена.

Очередная украинская власть упорно проводит антигуманную, противоречащую международному праву, бессмысленную политику, которая только отталкивает от Украины людей и территории.

Нынешняя власть, как и предыдущий режим, не устает повторять, что Крым – это Украина и там живут наши граждане. Но на практике Зе-власть продолжает водную блокаду полуострова, из-за которой население Крыма, украинские граждане ограничены в реализации неотъемлемого права человека на доступ к пресной воде. Растут экологические и техногенные риски не только для Крыма, но и для всего юга Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что политика "блокад", "стен" и ограничения естественных прав человека - это капитуляция нынешней власти перед националистами и партией войны. Очередная демонстрация слабости и отсутствия политической воли для прекращения конфликтов, обеспечения единства украинского народа и целостности украинского государства.

Мы подчеркиваем, что ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права. В первую очередь, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года (ст 11. и 12). А также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979), Конвенции ООН о правах ребенка, (20.11. 1989), Рекомендациям Совета Европы для государств-членов по Европейской хартии водных ресурсов (Rec (2001) 14 17.10.2001). Согласно выводам Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (замечания общего порядка №15 "Право на воду", 2002 года) право на воду определено как право каждого на достаточную, безопасную, приемлемую, а также физически и экономически доступную воду для личных и бытовых нужд.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти пересмотреть свою политику в отношении Крыма и Донбасса. Выполнять нормы международного права и отказаться от политики водных и экономических блокад. Прекратить заигрывание с националистами и партией войны, и встать на путь диалога, компромисса и уважения прав человека. Только эта дорога приведет Украину к миру и единству.