В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк.

По его словам, одним из приоритетов деятельности новой команды министерства является развитие строительства инфраструктуры.

Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке, - сообщил министр.

Раньше сообщалось о том, что Кабинет министров Украины одобрил Годовую национальную программу "Украина-НАТО" нового качества.