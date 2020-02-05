В среду, 5 февраля, Кабинет министров Украины одобрил Годовую национальную программу "Украина-НАТО" нового качества. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека.

"Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал глава Кабмина.

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Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру.

Он также выразил убеждение, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.

Раньше сообщалось о том, что в Украине проведут учения НАТО. А также НАТО приостанавливает учения в Ираке.