Интеграция в НАТО: Кабмин принял новую программу [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, Кабинет министров Украины одобрил Годовую национальную программу "Украина-НАТО" нового качества. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека.
"Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал глава Кабмина.
Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.
"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.
Он также выразил убеждение, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.
Раньше сообщалось о том, что в Украине проведут учения НАТО. А также НАТО приостанавливает учения в Ираке.
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