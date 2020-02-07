В п’ятницю, 7 лютого, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про перспективи земельної реформи, а також про те, яких кадрових змін чекати в уряді.

Що ви думаєте про ситуацію у Верховній Раді з розглядом законопроекту про землю? За вашою оцінкою, яку користь матиме Україна, якщо депутати все ж проголосують земельну реформу?

Це дуже важливий закон для України Він фактично має дві важливих складові. По-перше, ринок землі існує зараз. Просто він тіньовий і на ньому заробляють не люди, які часто у власності мають паї, а юристи і посередники, які оформлюють сірі напівлегальні схеми. І хто найбільше програє від існуючої ситуації, так це люди, які вимушені значно дешевше віддавати в оренду землі агропідприємствам.

Ринок землі - це нові, прозорі, зрозумілі правила. Коли ми перестанемо, як держава обмежувати людину в її праві. Це ж ніхто не зобов'язує в даному випадку відчужувати земельні ділянки. Це мова про свободу, про право, про можливість людини у ринковий спосіб розпорядитись своєю власністю. Якщо вона, наприклад, хоче переїхати із села у місто, або їй у спадок дісталась земельна ділянка, вона може нею вільно розпорядитись.

А що ви можете відповісти критикам реформи? Тим, хто каже, що легалізація ринку землі призведе до обезземелення селян? Мовляв, землю у них можуть просто вкрасти рейдери. Та ще й до того, що фермери, які звикли працювати за схемами оренди, просто втратять частину землі в обробці, коли не зможуть її викупити?

Тут є дві складових. Є дійсно бізнес, тобто люди, які задешево орендують, очевидно вони не хочуть платити за цю землю дорожче. Якщо є людина, в якої дешево забирають землю, це вигідно тому, хто забирає це. Тому, звичайно, сьогоднішні орендарі не хочуть, щоби у людей була свобода розпоряжатись своїм майном. Вони від цього програють. І тому вони є опонентами. Це природньо. Але є друга категорія, набагато більш небезпечна. Це політики-популісти, які "доводили до ручки" нашу країну протягом десятки років, а тепер намагаються робити політичні дивіденди, роздмухуючи, ніби скандал, влаштовуючи ці побоїща у Верховній Раді. Подивіться, як сьогодні себе поводить фракція "Слуга народу". Вони намагаються стримувати, вони намагаються уникати конфліктів.

У вашому уряді вже почалися перші кадрові зміни. З'явився новий віце-прем'єр. Чому саме ця людина прийшла? Та кого ще з міністрів буде замінено?

Чому саме Денис? Тому що, очевидно, ми, підсилюючись, шукаємо найкращих управлінців серед голів обласних державнних адміністрацій. Цей голова був найсильнішим.

Цим насправді і спричинена заміна. Тому що в цьому році ми плануємо закінчити реформу децентралізації нарешті. Ми остаточно повинні сформувати спроможні громади. І для того, щоб її завершити, нам потрібен сильний управлінець з досвідом роботи на місцях.

Екс-міністр Олена Бабак заявила у Верховній Раді, що на неї чинила значний тиск будівельна мафія. Чому й досі ця мафія почувається так упевнено? Та що може зробити влада, щоб приборкати будівельну мафію?

Це не зовсім правда. Люди, які з нею разом як команда будували систему міністерства - залишились. І боротьба з корупцією в будівельній галузі продовжується. Ця заміна вона спричинена тим, що нам потрібно трішки змінити фокус роботи цього міністерства. З приводу того, яких ще кадрових підсилень чекати... Ми зараз уже визначились із міністром, який займатиметься питаннями окупованих територій та євроінтеграції. Ми запропонували цю позицію Олексію Рєзнікову. Це відомий юрист і управлінець.