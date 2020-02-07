Давненько СБУ не потрапляла до такого скандалу - спецслужбовці прийшли з обшуком до журналістів. Та й не куди-небудь, а в телекомпанію "1+1". Кажуть - шукали, хто ж записував розмову прем'єра в Кабміні. Проте, дивно - жоден із тих, хто потрапив під слідчі дії, точно не міг би записати Гончарука.

Як же СБУ пояснює, чому слідчі прийшли саме на "плюси"? Давайте подивимося.

Вулиця Куренівська, 18. Тепер цю адресу, напевне, знають усі. Бо саме сюди - в офіс відділу журналістських розслідувань "1+1" - у середу ввечері прийшла з обшуком СБУ. Паралельно - проводили обшуки ще й в трьох журналістів удома.

"Перший висновок, що дуже поспіхом все готували. Тут не зрозуміло, що саме підозрюють - чи то, що я зробив цей запис, чи що", - зазначив Євген Куксін, журналіст редакції розслідувань телеканалу "1+1".

Євген Куксін - один із трьох журналістів, в яких і проводили обшук. А записи про які він говорить - це так звані "плівки Гончарука". Слідчі дії відбувають в рамках розслідування прослуховування в Кабміні.

У середині січня, нагадаю, в інтернеті опублікували аудіо-запис непублічної наради прем'єра з урядовцями. Вони радилися, як простіше пояснити Зеленському складні економічні процеси.

Співробітники СБУ упевнені: ці аудіо-файли монтувалися тут.

"По материалам следственного судьи, они пытаются найти устройство, с помощью которого был записан премьер-министр Гончарук во время его заседания. Речь идет о разговоре Рожковой, Милованова, Гончарука - вот этот разговор, по заявлениям СБУ, находятся у него", - зазначив Олександр Дубінський, народний депутат, автор телепрограми.

В офісі "плюсів" вилучили два ком'ютери для перевірки. А поки тривав обшук, Куренівська, 18 - перетворювалася на центр медійно-політичного скандалу. Сюди з'їхалися і журналісти інших каналів, і депутати.

"Из той информации, которую до меня довели, в начале следственных действий возможности журналистов были ограничены в осуществлении своей журналисткой деятельности", - наголосив Нестор Шуфрич, голова парламентського Комітету з питань свободи слова.

Чи є діяльність СБУ тиском на свободу слова? Із цим ще буде розбиратися профільний парламентський комітет.

Натомість, СБУ запевняє: діяли на законних підставах. І своєю роботою на роботу журналістів у редакції ніяк не впливали.

На телеканалі "1+1" з цим не згодні. Дії СБУ називають політичним тиском, а обшуки безпідставними.

"Звісно, ні! Нам, дійсно, хотілося б мати такі засоби, щоб ми могли писати прем'єра, будь-кого, але нажаль в нас таких засобів немає. Я пов'язую це, звичайно, з тиском на деяких депутатів Слуги народу, які не хочуть голосувати по тим чи іншим питанням. В тому числі, тиск на них через канал "1+1", - наголосив Максим Шиленко, керівник Департаменту журналістських проектів "1+1 медіа".

"Ми сьогодні почали збирати підписи. Це підписи більше 125 депутатів практично всіх фракцій та депутатських груп. Звернення до СБУ стосовно того, що тиск на журналістів є неможливим в умовах демократичної держави Україна", - наголосив Олександр Ткаченко, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань гуманітарної інформполітики.

За інформацією ЗМІ, у четвер на засіданні фракції пан Ткаченко з паном Дубінським навіть з президентом сперечалися з цього приводу:

"Що у вас була за суперечка на фракції з Дубінським, Ткаченком і президентом. Президент 100% знає, що на плюсах монтували записи. - Ти сильно много знаєш, Рома. - Ну скажіть! - Я не можу. - Шо? Ну він там каже, у них обшуки почалися, викликайте Баканова. А президент їм каже: СБУ працює, зробили 25 виїмок в УДО".

А вже пізніше Володимир Зеленський, який сам дав 14 днів на пошуки причетних до "прослушки" прем'єра, розповів, що за його інформацією - аудіо-файли були завантажені в інтернет саме з техніки редакції "плюсів". Чи так це - мають остаточно підтвердити правоохоронці. А поки з цією історією будуть розбиратися і в парламенті.

Чергове засідання Комітету Верховної ради зі свободи слова має відбутися вже в понеділок.