В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что в Испании лабораторно подтвердили второй случай заболевания на китайский коронавирус. Известно, что заболел житель Великобритании, который имел контакт с больным во Франции. Об этом сообщает Reuters.

"Британец получил положительный результат при тестировании на коронавирус на Майорке. Он стал вторым больным на новый вирус в Испании, который продолжает быстро распространяться", - сообщили в СМИ.

Указано, что пациент является одним из четырех членов в британской семье.

"Их взяли под надзор на Майорке в пятницу после того, как он имел контакт с кем-то во Франции, у кого впоследствии был диагностирован "коронавирус". Результаты анализов жены и двух дочерей мужчины являются отрицательными", - отметили в СМИ.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.