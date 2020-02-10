У Кропивницькому демобілізований боєць другий рік поспіль годує безплатними обідами безхатченків. Що підштовнуло його до такої доброчинності - дізналася Олена Бринза.

Сергій Шиляєв демобілізувався з армії. Нині він - військовий капелан, працює водієм. А зараз поспішає на залізничний вокзал із гарячими стравами, які приготував удома.

"Суп харчо, оце овочі, це рис звичайно, це гострі приправки, тут курятина, от ну жирочек, все як має бути, як вдома, дуже смачне, дуже корисне".

Щовихідного вже другий рік Сергій годує безпритульних. Каже, сам знає, що таке нужденність: майже двадцять років тому поїхав підкорювати столицю. Тоді залишився без копійки та поневірявся на вокзалі.

"Колись я попав в такі обставини і це був мій досвід , через який я пройшов і це був теж якимось поштовхом до того, що я почав цим займатися - це тривога, це зневіра, що ти нікому не потрібен", - говорить Сергій Шиляєв, благодійник, військовий капелан.

Над місцем, де Сергій роздає безкоштовні обіди - завжди майорить український прапор із підписами бійців і волонтерів.

"Я з ним десь три рочки їздив на фронт, як волонтер, капелан, а перед цим я ще був добровольцем на фронті, а перед тим ще був на Майдані, якось отакот".

Нині на обіді десятеро безпритульних. Сергій не лише годує нужденних, а й переконує їх змінити життя.

"Це потрібно, для людей, таких як ми малоімущіх, малопотребних + 23:17 согріть душу, поїсти, це не каждий дасть, не каждий цей", - говорить Олександр, безпритульний.

Обіди Сергій влаштовує власним коштом, інколи допомагають небайдужі містяни. І за час свого волонтерства чоловік переконав уже трьох безхатченків відмовитися від алкоголю та змінюватися, налагоджувати гідне життя.