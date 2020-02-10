Турецька армія стягує бронетехніку до сирійського кордону [ Редактировать ]
Турецька армія стягує бронетехніку до сирійського кордону. Анкара заявляє - вживатиме рішучих дій, якщо війська Асада не припинять наступ в Ідлібі.
За словами міністра оборони Туреччини, у такий спосіб його країна прагне запобігти міграції та гуманітарній катастрофі, оскільки через бойові дії зростає потік біженців.
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