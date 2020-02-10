У Канаді триває видовищний чемпіонат з фрі-райдингу [ Редактировать ]
У Канаді триває видовищний чемпіонат з фрі-райдингу. Десятки відчайдухів ризикнули спуститися неторканими гірськими схилами у Британській Колумбії. У заїздах беруть участь лижники і сноубордисти з усього світу від Швейцарії до Нової Зеландії.
Такі змагання у холодний сезон влаштовують у різних куточках світу. Наступний етап чемпіонату відбудеться на мальовничих схилах Андорри.
по теме
Смерть баскетболіста Кобі Браянта: стала відома причина катастрофи
Основну причину авіакатастрофи, в якій загинув легендарний бескетболіст Кобі Браянт та його донька озвучила Національна рада з безпеки на транспорті
До Японії з'їхалися найкращі сноубордисти і лижники світу
Найкращі сноубордисти і лижники світу з'їхалися до Японії. На курорті Хакуба стартував світовий чемпіонат із фрирайду
Украинские легкоатлетки выбороли все три награды на турнире в Эстонии
В столице Эстонии, Таллине, прошло состязание по легкой атлетике Indoor Combined Events
Анна Седокова ошарашила признанием о четвертой беременности
Она призналась в том, что беременна четвертым ребенком
ПСЖ - "Лион": чем закончился поединок Лиги 1
ПСЖ на своем поле переиграл "Лион" во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2