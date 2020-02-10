У Канаді триває видовищний чемпіонат з фрі-райдингу. Десятки відчайдухів ризикнули спуститися неторканими гірськими схилами у Британській Колумбії. У заїздах беруть участь лижники і сноубордисти з усього світу від Швейцарії до Нової Зеландії.

Такі змагання у холодний сезон влаштовують у різних куточках світу. Наступний етап чемпіонату відбудеться на мальовничих схилах Андорри.