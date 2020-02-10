Черговий рекордний день за кількістю смертей від коронавірусу. У неділю з життя пішли 97 осіб. Загалом за весь час після спалаху хвороби у світі від неї померли 910 людей, причому лише двоє пацієнтів за межами материкового Китаю.

Суттєво зросла і кількість одужань. На цей час тих, хто пережив інфекцію - 3344.

На круїзному лайнері Diamond Princess виявили ще 66 хворих на коронавірус, - таку статистику прес-служба корабля оприлюднила в понеділок. Тож загальна кількість інфікованих на борту судна, що зупинилось на карантин у Японії, сягнула понад 130 осіб. З трьох з половиною тисяч осіб, майже третина - персонал. Пасажирам радять не контактувати одне з одним, лише зрідка виходити на палубу.

"Трохи розминаємось у каюті. Я багато часу розмовляю телефоном з родичами та друзями, ще ми читаємо і дивимось фільми. Діти проводять час у соцмережах та іграх. А ще дочка отримує завдання від вчителів електронною поштою", - розповідає Ун На Тан, пасажирка лайнера Diamond Princess.

Перетворився відпочинок на карантин і для туристів на гірськолижному курорті у французьких Альпах. Там кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11 осіб. Школи в сусідніх селах скасували навчання.

"Усі в стабільному стані, за винятком вісімдесяти-річного туриста з Китаю, який перебуває у відділі інтенсивної терапії вже днів 15. Окрім цього літнього туриста, стан решти пацієнтів не викликає занепокоєння", - стверджує Агне Бузин, міністр охорони здоров'я Франції.

Виписують пацієнтів і з лікарень в Китаї. Там сьогодні перший робочий день після канікул, які через коронавірус були довшими. У багатьох містах офіси відкрили далеко не всі компанії. Досі не працюють школи та дитсадки. Втім, пік епідемії ще попереду, - вважають медики.

"Станом на опівніч 9 лютого в провінціях та в місті було зареєстровано 35 982 випадків захворювання. Серед них: 6 484 - важкі. Загальна кількість видужалих і виписаних становить 3 281. Летальних випадків - 908", - повідомляє Мі Фенг, речник комісії Китаю з охорони здоров'я.

Вакцини проти захворювання тамтешні медики досі не винайшли. Влада Китаю виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів.

Зголосилися допомогти і в Євросоюзі:

"Китай повідомив, що їм необхідні засоби особистої гігієни, зокрема рукавички, захисні маски та захисні халати. І ми зараз визначаємо, що із цього можуть запропонувати країни-члени Європейського Союзу. Ми організуємо таку допомогу", - наголошує Янез Ленарчич, єврокомісар з кризового менеджменту.

Серед громадян ЄС хворих не так і багато - у Франції, Німеччині, Іспанії їх можна перелічити на пальцях однієї рук. Проте бізнес-середовище коронавірус таки зачепив. Компанії одна за одною відмовляються брати участь у виставках та форумах - як наприклад, у Світовому мобільному конгресі, що запланований у Барселоні на кінець лютого.

Скасовуються і спортивні змагання, серед яких етап Кубка світу з гірськолижного спорту.