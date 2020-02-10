Лорак в постели взбудоражила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.
"Все в наших руках. Пусть все складывается, как вы того желаете", - подписала снимок Лорак.
На фото знаменитость позирует полулежа в элегантном костюме.
Данная публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Спасибо вам за мотивацию, это очень нужные и важные слова. Вы самая лучшая! Теплого вам вечера" , "Боже мой, какая вы красивая", "
Какая же вы невероятная, не могу", "Как всегда божественна!!! Видела Вас вживую очень близко, ещё красивее!!!!! Одна из немногих, что и на фото и в жизни красива, про фигуру вообще молчу!!!!!!".
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
по теме
Леся Никитюк в нижнем белье покорила пользователей сети (фото)
Никитюк покорила пользователей сети новым фото
Надя Дорофеева поразила поклонников сексуальным нарядом
Надя Дорофеева впечатлила новым нарядом
Обнаженная Наташа Королева показала себя в молодости
Королева показала архивный снимок для обложки глянцевого журнала
Бейонсе оказалась в центре жуткого скандала
Американская певица Бейонсе оказалась в центре громкого скандала
#небейбі: Jerry Heil выпустила новую песню (видео)
Jerry Heil выпустила новую песню