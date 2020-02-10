Известная артистка Ани Лорак покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.

"Все в наших руках. Пусть все складывается, как вы того желаете", - подписала снимок Лорак.

На фото знаменитость позирует полулежа в элегантном костюме.

Данная публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Спасибо вам за мотивацию, это очень нужные и важные слова. Вы самая лучшая! Теплого вам вечера" , "Боже мой, какая вы красивая", "

Какая же вы невероятная, не могу", "Как всегда божественна!!! Видела Вас вживую очень близко, ещё красивее!!!!! Одна из немногих, что и на фото и в жизни красива, про фигуру вообще молчу!!!!!!".

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.