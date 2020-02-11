Коронавірус 2019-nCoV: українці із Уханя повертаються додому [ Редактировать ]
У Києві готуються зустріти літак із українцями, яких заберуть із міста Ухань. Наразі визначають місце, де пасажирів триматимуть на двотижневому карантині. Це один із санаторіїв, його переобладнають під тимчасовий ізолятор.
Тим, хто не піде на медичні обстеження - в евакуації відмовлять, повідомили в Мінохорони здоров'я. Нині 51 людина погодилася на карантин. Серед них не виявили уражених із симптомами коронавірусу.
Однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака одягне спецкостюми та маски, а пасажирів супроводжуватимуть медики. А ось двоє українців, чоловік та жінка, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, і в яких виявили хворобу - зараз ушпиталені в Японії.
"Пасажири які будуть евакуйовані з ними буде проведено інструктаж з інфекційного плану і вони під час польоту будуть перебувати в звичайних масках якщо комусь буде погано на борту літака або ж проявляться симптоми для нього є особливий алгоритм, тобто по... його і що робити з ним далі", - говорить Ігор Кузін, в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України.
по теме
В Україні з'явились тест-системи для виявлення коронавірусу
В Україну доправили тест-системи для виявлення корона вірусу про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Систем вистачить для 30 перевірок
В Україну повернувся літак з туристами із Китаю
Усі охочі громадяни України, які перебувають на китайському курортному острові Хайнань, мають змогу за бажанням повернутися додому
Смертельний коронавірус наближається до України
Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували в Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї
МОЗ України проведе брифінг щодо поширення нового коронавірусу
Актуальну інформацію громадянам мають надати представники МОЗ та всесвітньої організації охорони здоров'я
Коронавірус у Китаї досліджуватимуть експерти ВООЗ
Частка недужих, які побороли коронавірус - зросла вшестеро за два тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більше як один відсоток пацієнтів, нині вже понад вісім
Коронавірус 2019-nCoV вбив за день рекордну кількість людей
725 померлих, із них 86 лише за останню добу. Епідемія коронавірусу набирає обертів. Серед жертв хвороби - і китайський лікар із міста Ухань, який ще на початку грудня хотів попередити колег про спалах невідомого вірусу