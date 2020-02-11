У Києві готуються зустріти літак із українцями, яких заберуть із міста Ухань. Наразі визначають місце, де пасажирів триматимуть на двотижневому карантині. Це один із санаторіїв, його переобладнають під тимчасовий ізолятор.

Тим, хто не піде на медичні обстеження - в евакуації відмовлять, повідомили в Мінохорони здоров'я. Нині 51 людина погодилася на карантин. Серед них не виявили уражених із симптомами коронавірусу.

Однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака одягне спецкостюми та маски, а пасажирів супроводжуватимуть медики. А ось двоє українців, чоловік та жінка, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, і в яких виявили хворобу - зараз ушпиталені в Японії.

"Пасажири які будуть евакуйовані з ними буде проведено інструктаж з інфекційного плану і вони під час польоту будуть перебувати в звичайних масках якщо комусь буде погано на борту літака або ж проявляться симптоми для нього є особливий алгоритм, тобто по... його і що робити з ним далі", - говорить Ігор Кузін, в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України.